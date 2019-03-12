نائب عن الاصلاح : جلسة اليوم ستكون مخصصة لعدد من الملفات المهمة

2019/03/12 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال فدعم لـ /الغدير/، ان "القوانين التي سيتم مناقشتها هي ملفات مكافحة الفساد ومساعدة هيئة النزاهة والحكومة ، ومتابعة الاموال المسروقة والتي هي خارج العراق ".واشار الى ان عدد من النواب قدموا لرئاسة المجلس طلب من لجنة تقصي الحقائق حول الموصل، لكن الرئاسة لم تبت به، ولا يعرف هل انه سيدرج ام لا.انتهى ..م ف

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