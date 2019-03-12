تعرف على 10 مهن ستنقرض قبل 2040

2019/03/12 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيختفي خلال السنوات العشرين المقبل وظائف ومهن عدة، لا سيما مع الزحف التكنولوجي المستمر، الذي أصبح يطغى على الكثير من الوظائف. ومع تطور تكنولوجيا الروبوتات في

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