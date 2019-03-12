2019/03/12 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..يواصل الكيان السعودي، قتل المدنيين في اليمن، حيث ارتقى امس 24 شخصا جلهم من الاطفال والنساء بمجزرة لطيران العدوان في مديرية كشر بمحافظة حجة.فيديو الجريمة: https://media.almasirah.net/uploaded/Videos/2019/03-2019/11-03-2019/jrymh_aladwan_ala_mnazl_almwatnyn_fy_kshr_bmhafdhh_hjh_11_03_2019.mp4

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



جرائم العدوان السعودي في حجة alansaar.

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