2019/03/12 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..افاد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، ان الرئيس حسن روحاني اجرى خلال اليوم الأول من زيارته الى العراق عدداً من اللقاءات مع كبار المسؤولين في هذا البلد.وقال ظريف في تغريدة له على “تويتر” تابعها /الانصار/ انه ” لقاء قادة ايران والعراق في اليوم الأول: لقاء برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ظريف يعلق على زيارة روحاني للعراق alansaar.

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