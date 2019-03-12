العراق يدفع القسط الأول من ديون الكهرباء لإيران

2019/03/12 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلم العراق الى إيران، اليوم الثلاثاء، القسط الأول من الديون التي بذمته مقابل شراء الكهرباء منها.وقال رئيس مكتب الرئيس الايراني، محمود واعظي، ان ايران تسملت القسط الأول من مستحقات تصدير الطاقة والكهرباء للعراق بنحو 200 مليون دولار.

وأضاف واعضي في حوار متلفز، أن "المبلغ المذكور تم ايداعه في الحساب".

فيما أكد البنك المركزي الايراني في بيان رسمي من جهته تسلمه المبلغ".

وتبلغ صادرات إيران من الغاز والكهرباء للعراق 4 مليارات دولار سنويا، من أصل 12 مليار دولار الصادرات السنوية له.

المصدر: وكالات

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