اعتقال إرهابي في الكاظمية

2019/03/12 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بإلقاء القبض على إرهابي في مدينة الكاظمية، شمالي بغداد.

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