سرقة رواتب موظفي مستشفى

2019/03/12 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر بمستشفى "شار" في محافظة السليمانية، الثلاثاء، بسرقة رواتب موظفي المستشفى البالغة مليار دينار.

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