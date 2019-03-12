مصرع 7 أشخاص بنزاع عشائري في البصرة

2019/03/12 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل /موازين نيوز/، الثلاثاء، بحدوث نزاع عشائري بين قبيلتين في محافظة البصرة.

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