علاوي يدعو لتشكيل مجلس اعلى للاتحادات والنقابات المهنية في العراق

2019/03/12 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعا النائب اياد علاوي، اليوم الثلاثاء, الى تأسيس مجلس اعلى للاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية، ليكون الممثل الحقيقي المدني لقوى الشعب العراقي العامل.

واضاف علاوي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “تعزيز العمل النقابي وتفعيل دوره ستكون له انعكاسات ايجابية في اقامة بنيان اجتماعي واقتصادي مزدهر, فضلا عن رفع المستوى المعيشي للشرائح الكريمة من قوى الشعب العامل واحتضان الكفاءات والطاقات والاستفادة من خبراتها على الصعيد الوطني”.

وتابع “عقدنا لقاءات مع العديد من الاتحادات والنقابات البارزة في العراق، وقد استجاب العديد منها لتلك الدعوة وفي مقدمتها الاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد الصحفيين العراقيين واتحاد الجمعيات الفلاحية والاتحاد الديمقراطي لطلبة العراق ونقابة الفنانين ونقابة المحامين ونقابة المهندسين الزراعيين”.

علاوي دعا في هذا الاطار ايضا الى “تطوير العلاقة مع برلمان الشباب واتحاد البرلمانيين وزيادة التنسيق والحوار والتمثيل في المنبر العراقي خدمةً للأهداف التي قام لأجلها بإخراج العراق من أزمته الحالية وتلبية آمال وتطلعات ابنائه”.

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