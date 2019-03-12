رئاسة البرلمان تتسلم قانون توزيع قطع الأراضي على المواطنين تمهيدا لاقراره

2019/03/12 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأرسلت اللجنة القانونية النيابية، عدداً من مشاريع القوانين الى رئاسة مجلس النواب لعرضها للقراءة الاولى.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية البرلمانية تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان اللجنة “عقدت اجتماعا اليوم الثلاثاء برئاسة النائب فائق الشيخ علي وحضور اعضائها لمناقشة عددا من مقترحات ومشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمالها”.

وأضاف ان “أعضاء اللجنة قدموا خلال الاجتماع، مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن مقترحات ومشاريع القوانين المطروحة للنقاش من أجل إنضاج الأفكار بشأنها”.

وقررت اللجنة القانونية بحسب البيان “إرسال مشروع تعديل قانون التنفيذ، ومقترح حماية الموظف القانوني، بالاضافة الى مقترح توزيع قطع اراضي على العوائل العراقية، الى رئاسة المجلس من أجل عرضها للقراءة الاولى في جلسات المجلس القادمة”.

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