2019/03/12 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح: لن نشعر بالراحة دون تأمين عودة المسيحيين لمناطقهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع SNG الاخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2019/03/12 | 13:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع SNG الاخبارية.

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