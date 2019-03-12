2019/03/12 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية-كلكامش برس؛ أفاد مصدر وفاة ٧ أشخاص وإصابة آخرين بحادث مروع صباح اليوم الاثنين.وأضاف: بأن “الحادث حصل بين سيارتين اصطدما على طريق “زبيدية – صويرة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. وفاة ٧ أشخاص بحادث مروع على طريق زبيدية-صويرة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. وفاة ٧ أشخاص بحادث مروع على طريق زبيدية-صويرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).