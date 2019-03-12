2019/03/12 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنية- كلكامش برس؛ هاجم مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، على سيارة تابعة لمستشفى (شار) بمدينة السليمانية، كانت تحمل رواتب موظفي المستشفى قيمتها أكثر من مليار دينار.وقال موظف في المستشفى، ان ثلاثة موظفين في مستشفى (شار) اثناء جلبهم رواتب موظفي المستشفى تم الهجوم عليهم من قبل مسلحين مجهولين، حيث قاموا باخذ مبلغ الرواتب.واضاف، ان المسلحين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سرقة ضخمة بوضح النهار تهز السليمانية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سرقة ضخمة بوضح النهار تهز السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).