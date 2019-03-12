2019/03/12 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

من المتوقع أن يزور الرئيس الايراني حسن روحاني محافظة النجف الاشرف يوم غد الأربعاء ضمن زيارته الرسمية إلى العراق .

وافادت مصادر من المحافظة، بان جولة روحاني ستتضمن زيارة محافظة النجف، ولقاء مراجع الدين فيها، فضلا عن زيارة مرقد الامام علي (عليه السلام) .





اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني يزور النجف غد الاربعاء) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني يزور النجف غد الاربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).