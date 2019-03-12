إعادة 16 طفلاً عراقياً مختطفا لدى داعش في سوريا

2019/03/12 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أشرفت قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى, اليوم الثلاثاء, على إعادة 16 طفلا مختطفا لدى داعش في سوريا.

وذكر بيان لاستخبارات القيادة، انه “بالتنسيق مع العمليات المشتركة أشرفت قيادة عمليات الحشد في نينوى على إعادة 16 طفلا عراقيا مختطفا لدى تنظيم “داعش” الاجرامي في سوريا”, لافتا الى ان “العملية تمت وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة عن وجود مجموعة من الأطفال الذين اختطفهم داعش أثناء سقوط الموصل حيث تمت متابعة الأمر بالتنسيق مع الجانب السوري”.وأضاف البيان أنه “تم احضار الأطفال البالغ عددهم ١٦ طفلا بينهم 12 طفلا ايزيديا في سنجار وأربعة أطفال من تلعفر وتأمين إيصالهم الى مناطق سكناهم”.وتابع ان “وجهاء وشيوخ نينوى اعربوا عن شكرهم وتقديرهم لهاذه الجهود الإنسانية الخيرة من قبل قيادة الحشد الشعبي المساهمة بإرجاع أبنائهم المختطفين، مؤكدين في الوقت نفسه على استعدادهم التام للتعاون مع الحشد والقوات الأمنية لدرء أي خطر الإرهاب”.





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