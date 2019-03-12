علاوي يدعو الى تشكيل مجلس اعلى للاتحادات والنقابات المهنية

2019/03/12 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- دعا رئيس اللجنة التحضرية للمؤتمر العام للمنبر العراقي اياد علاوي، اليوم الثلاثاء، الى لتفعيل العمل النقابي وتشكيل مجلس اعلى للاتحادات والنقابات المهنية.وقال علاوي في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه، إن “تعزيز العمل النقابي وتفعيل دوره ستكون له انعكاسات ايجابية في اقامة بنيان اجتماعي واقتصادي مزدهر, فضلا عن رفع المستوى المعيشي للشرائح الكريمة من ...

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