رووداو في الباغوز.. داعش يتوقف عن شن هجمات مضادة وترقب انطلاق العملية البرية قريباً

2019/03/12 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – الباغوزأفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية في الباغوز، هونر أحمد، أن مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" توقفوا عن شن هجمات مضادة مع إحراز قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي تقدماً على الأرض، ما يبشر بقرب انطلاق هجوم بري.وقال مراسل رووداو إن "داعش لم ينفذ أي هجوم مضاد منذ الليلة الماضية"، مبيناً أنه من المتوقع أن تنطلق عملية برية ضد المخيم الذي يتواجد فيه المسلحون اليوم.وأشار إلى أن داعش زرع محيط الباغوز بالألغام لعرقلة تقدم القوات المهاجمة.وأوضح أن مسلحي داعش يطالبون بإخراج نسائهم وأطفالهم من الباغوز لكن سوريا الديمقراطية ترفض الاستجابة كون التنظيم لم يلتزم بالمهل الممنوحة له سابقاً.وتابع أن المخيم الذي يحتمي به مسلحو داعش وعوائلهم يضم نحو 2500 شخصاً.ومضى بالقول إن قوات سوريا الديمقراطية تطالب مسلحي داعش بإلقاء أسلحتهم، مبيناً أن المسلحين لا يمتلكون حالياً أسلحة ثقيلة.يأتي ذلك مع تواصل القصف الجوي والمدفعي المكثف على داعش في الباغوز.وستكون استعادة الباغوز علامة فارقة في الحملة المدمرة التي دامت أربع سنوات لهزيمة ما سميت "دولة الخلافة" التي استطاعت السيطرة على مساحة شاسعة تمتد بين سوريا والعراق خلال الأعوام الماضية قبل أن تنحسر تلك المساحة إلى أقل من 700 كلم الآن.

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