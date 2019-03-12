مجهولون يسرقون مليار دينار من رواتب موظفي مستشفى في السليمانية

2019/03/12 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – السليمانيةتعرضت الأموال المخصصة لرواتب موظفي مستشفى "شار" في السليمانية، اليوم الثلاثاء، 12 آذار، 2019، للسرقة، وتتجاوز قيمتها مليار دينار، من قبل مجهولين.وقال مراسل شبكة رووداو الإعلامية في السليمانية، أركان علي، إن مجهولين سرقوا اليوم رواتب موظفي مستشفى "شار"، البالغة مليار دينار، حيث كانوا يستقلون سيارة مظللة واعترضوا طريق سيارة تابعة لمصرف "كويجة" الكائن مقره في حي "توي ملك"، حينما كانت متجهة إلى شارع أورزدي.وأضاف أن المهاجمين أشهروا أسلحتهم بوجه موظفي البنك الثلاثة وسرقوا الأموال التي كانت بحوزتهم، وفروا إلى جهة مجهولة، وبعد ذلك تركوا سيارة البنك في "مقبرة المسيحيين". وأكد مراسلنا أن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث للكشف عن الجناة، دون أن تكشف رسمياً عن التفاصيل حتى هذه اللحظة.وكان موظفو مستشفى "شار" على غرار منتسبي وزارة الصحة في إقليم كوردستان، ينتظرون اليوم استلام أول رواتبهم كاملة دون استقطاع بعد الإعلان عن إلغاء نظام ادخار الرواتب في إقليم كوردستان في 8-3-2019 الذي ظل سارياً لمدة ثلاث سنوات.

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