إدارة النفط تتفق مع بديل حسن احمد

2019/03/12 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتفقت الهيئة الادارية لنادي النفط، مع مدرب جديد لخلافة المدرب حسن احمد، الذي انهت الادارة عقدها معه بالتراضي.وذكر مصدر في إدارة النادي لـ/ المعلومة/ إن “إدارة نادي النفط عقدت اجتماعاً مطولاً لتسمية مدرب جديد خلفاً للمدرب حسن احمد، الذي انهت الادارة عقده بالتراضي”.وأضاف المصدر، أن “الادارة استقرت على تسمية المدرب باسم قاسم، […]

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