2019/03/12 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة كربلاء المقدسة في ثاني ايام زيارته للعراق.وقال مصدر مطلع ، إن “الرئيس الإيراني حسن روحاني وصل، ظهر اليوم، إلى محافظة كربلاء المقدسة في ثاني ايام زيارته”.وأضاف المصدر، أن “روحاني سيؤدي مراسم زيارة الإمام الحسين (ع) واخيه ابي الفضل العباس ومن ثم سيتوجه للنجف”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني يصل الى كربلاء) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني يصل الى كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).