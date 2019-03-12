2019/03/12 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

انجزت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية (284) معاملة مكافاة نهاية خدمة خلال شهر شباط 2019.

وذكر بيان لوزارة العمل تلقته وكالة صدى، أن “صرف مكافأة نهاية الخدمة ستقدم نقدا دفعة واحدة كتعويض للعمال المضمونين”.

واضاف ان “المكافأة شملت 284 عاملا من دون ان يتم منحهم راتبا تقاعديا لعدم توفر شروط الاستحقاق لديهم وفقا للمادة (78) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 او بسبب استحقاق العامل راتبا تقاعديا كاملا من دائرة اخرى”.





اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العمل تنجز 284 معاملة مكافأة نهاية خدمة للعمال المضمونين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة العمل تنجز 284 معاملة مكافأة نهاية خدمة للعمال المضمونين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).