2019/03/12 | 14:10

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شفق نيوز/ كشف مصدر برلماني، اليوم الثلاثاء، عن حسم قضية تسمية رئيس لجنة النزاهة داخل مجلس النواب، ونائبه.ووابلغ المصدر شفق نيوز، "خلال المباحثات التي اجريت، فان لجنة النزاهة، سوف تكون من حصة المكون السني، والمرشح الابرز لها، هو علي الصجري، القيادي في تحالف المحور، المتحالف مع الفتح".وأضاف أن "نائب رئيس اللجنة سيكون للمكون الشيعي، والمرشح الأوفر حظاً، ووفق الحوارات سيكون النائب عالية نصيف، القيادية في ائتلاف دولة القانون، المتحالف أيضا مع الفتح"، مبينا ان "الايام القليلة المقبلة، سوف تشهد التصويت على التسمية بشكل رسمي".

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