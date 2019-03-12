رئيس الجمهورية: الانسجام الديني يعكس التعايش السلمي بين مكونات المجتمع

2019/03/12 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ان الانسجام والتنوع الديني والقومي يعكس التعايش السلمي بين مكونات المجتمع العراقي.

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