2019/03/12 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس من: محمد الحكمت عززت شركات استيراد السيارات في بغداد، مشكلة الاختناقات المرورية في العاصمة العراقية، وتقدم هذه الشركات جميع التسهيلات للمواطنين لقاء شراء المركبات التي تُباع من قبلها، وهو ما شهد اقبالا من قبل المواطنين عليها، اضافة الى خطوة المصارف التي ابتكرت احد انواع القروض الخاص بشراء السيارات في بادرة حسن نية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور: لا سلطة لنا بإيقاف استيراد السيارات..



ورفعنا 37 حلاً لعبد المهدي لتقليل الاختناقات NAS | موقع ناس الرسمي.

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