2019/03/12 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل – ناس أصدر قاضي النزاهة في بابل، الثلاثاء، أمراً بتوقيف موظفين اثنين في مديرية بلدية الحلة بتهمة هدر المال العام، فيما أكد نائب في البرلمان العراقي عن المحافظة أن الفساد وصل ذروته في مفاصل الدولة في ي بابل.وقال مصدر حكومي مطلع لمراسل “ناس”، اليوم (١١اذار ٢٠١٩) إن “قاضي النزاهة في بابل أصدر أمرا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقيف موظفين اثنين في بلدية الحلة بـ”تُهم” الفساد NAS | موقع ناس الرسمي.

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