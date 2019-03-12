2019/03/12 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: r0tdqZUkCUc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عقود جامعة القادسية يطالبون بالتثبيت على الملاك الدائم #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عقود جامعة القادسية يطالبون بالتثبيت على الملاك الدائم #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).