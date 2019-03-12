نائب : إدراج قانون نقابة المبرمجين العراقيين في جدول اعمال البرلمان

2019/03/12 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … اعلن النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي، اليوم الثلاثاء، عن جمع تواقيع لإدراج مشروع قانون نقابة المبرمجين العراقيين في جدول اعمال البرلمان.

وقال المحمداوي في بيان، تلقت (المستقلة) نسخة منه، اننا “جمعنا اكثر من ٥٤ توقيع لإدراج قانون (نقابة المبرمجين العراقيين) ضمن جدول اعمال جلسات البرلمان المقبلة للقراءة الاولى”.

واضاف، اننا “نسعى لتشريع القانون كونه يمثل شريحة كبيرة ومهمة تعمل ضمن القطاعين العام والخاص للارتقاء بمستواهم والدفاع عن حقوقهم ومواكبة التطور التقني والارتقاء بقطاع الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في العراق والمساهمة في دعم الحكومة والمؤسسات في تنفيذ الحكومة الالكترونية وتطوير الصناعة البرمجية في البلد”.

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