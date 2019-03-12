نائب رئيس مجلس النواب يطالب عبد المهدي بحسم ملف تعيينات تربية ثلاث محافظات

2019/03/12 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالإسراع في حسم ملف الدرجات الوظيفية الخاصة في تربية محافظة ذي قار والديوانية وواسط والإعلان عن اسماء المقبولين بعد استكمال كافة اجراءات التدقيق.

وقال الكعبي في بيان، تلقت (المستقلة) نسخة منه، اننا “نثمن دور عبد المهدي في استجابتهِ لمخاطبتنا في ضرورة كشف الأخطاء التي رافقت تعيينات التربية في عدد من المحافظات، والاسراع في اتخاذ الإجراءات المناسبة بصددها”.

ولفت الى ان “هذا الموضوع يرتبط بأرزاق الناس ورفع المظلومية عنهم، فينبغي التوجه نحو معرفة ما قامت به لجنة التحقيق والإعلان عن اسماء المقبولين للمباشرة بأعمالهم بأسرع وقت”.

يذكر، ان الكعبي قد تلقى منذ بداية التعيينات الاف المناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الموقع الرسمي الخاص به، فضلا عن ما يأتي عبر نواب المحافظات وبالخصوص محافظة ذي قار بشأن التشكيك في نزاهة التعيينات ومحاولات التلاعب في النتائج، مما استلزم من عقد اجتماعين مع المسؤولين التربويين لبحث هذه الامور، بعدها تمت مخاطبة عبد المهدي باتخاذ اجراءات مناسبة ازاء الشبهات التي اثيرت بملف التعيينات.

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