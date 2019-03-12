القبض على متهم حرق مركبات المواطنين بالنجف بعد ساعات من الحادث

2019/03/12 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​أعلن محافظ النجف، اليوم الثلاثاء، عن القبض على متهم بحرق مركبات المواطنين في أحد أحياء المحافظة بعد 12 ساعة من الحادث.

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