محافظ الأنبار يؤكد وجود عمل تكتيكي كبير للقطاعات الأمنية المسؤولة عن ملاحقة الدواعش

2019/03/12 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ الأنبار، علي فرحان، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الأمني في المحافظة بتحسن مستمر، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على تأمين الحدود والصحراء الغربية من قبل عناصر داعش الإرهابية التي تحاول التسلل من سوريا إلى الأراضي العراقية.

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