البرلمان يعقد جلسته الإعتيادية

2019/03/12 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ عقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية البوم الثلاثاء.وترأس الجلسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.ويشمل جدول الاعمال “تقرير ومناقشة مشروع قانون الادارة المالية، وتقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012، وتقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997”.

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