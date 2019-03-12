خاص| برلماني: الاسبوع المقبل سيشهد طرح مسودة قانون اخراج القوات الاجنبية

2019/03/12 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ بغداد

قال عضو تحالف سائرون أمجد العقابي ، اليوم الثلاثاء، ان قانون اجراج القوات الاجنبية من العراق سيرى النور قريباً، مبينا ان الاسبوع المقبل سيشهد طرح مسودة القانون.

وذكر العقابي في تصريح لـ"الاتجاه برس"، ان "تحالفي سائرون والفتح يسعيان بخطى حثيثة لتشريع القانون، بالتعاون مع القوى الوطنية الرافضة للتواجد الاجنبي بشكل اشكاله..



لسنا مع بقاء اي قوة عسكرية لا جوا ولا ارضا ولا بحرا، وهذا القانون سينظم ويحدد عمل تلك القوات".

واضاف، أن "مسودة القانون ستطرح في البرلمان خلال الاسبوع المقبل، بعد عرضة على اللجان المختصة؛ لجنة الامن والدفاع واللجنة القانون، ومن ثم سيخضع الى تعديلات وملاحظات النواب، ليكون بعدها جاهزا الى التصويت".

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