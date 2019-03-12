القبض على أبو طبر في بلد

2019/03/12 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت مديرية مكافحة اجرام بلد،اليوم الثلاثاء، عن جريمة قتل بشعة ارتكبت بحق مجني عليها استخدمت فيها الفأس (الطبر).

وقال مدير مكتب مكافحة اجرام بلد العقيد مشتاق نجم البلداوي لوكالة الانباء العراقية (واع)،أن “المتهم استخدم الفاس (الطبر) كسلاح لقتل زوجة اخيه ،بسبب الخلاف على ورث عائلي”.

واضاف ،أن “مفارز مديرية مكافحة اجرام بلد القت القبض على المتهم خلال 48 ساعة من وقوع الحادث”.وتابع البلداوي ،ان “الجاني اقدم على ضرب رأس زوجة اخيه بالفأس، واحدث فيها كسرا ما تسبب بوفاتها على الفور “، مشيرا الى انه “تم تدوين اقوال المتهم اصوليا وتسويقه الى القضاء لينال جزائه العادل”.





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