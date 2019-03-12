2019/03/12 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..أدانت دائرة العلماء والمتعلمين بالمكتب التنفيذي لأنصار الله جريمة العدوان في كشر وكل الجرائم المرتكبة بحق اليمنيين.ودعت علماء الإسلام لتحمل مسؤولياتهم وأحرار العالم لاستنكار الجرائم المرتكبة بحق المدنيين من قبول قوى العدوان السعودي الأمريكي على امتداد أربع سنوات من العدوان والمستمر.وارتفعت حصيلة ضحايا المجزرة التي ارتكبتها طائرات العدوان السعودي أمس في مديرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دائرة العلماء اليمنية تدين مجزرة كشر alansaar.

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