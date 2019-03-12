2019/03/12 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادة ومع قدوم مدرب جديد لأحد الأندية العملاقة في الدوريات الأوروبية الكبرى، يكون هناك عدد من الرابحين والخاسرين داخل أروقة النادي سواء على صعيد اللاعبين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من هم أكبر الرابحين والخاسرين من عودة زيدان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من هم أكبر الرابحين والخاسرين من عودة زيدان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).