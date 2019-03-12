عراقجي: مقارنة زيارة روحاني العلنية مع زيارة ترامب السرية تظهر عظمة ايران

2019/03/12 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قارن مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، زيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى العراق مع الزيارة الحالية التي يجريها رئيس بلاده حسن روحاني، معتبرا أن زيارة الرئيس الايراني "العلنية" أظهرت قدرة وعظمة إيران.

وقال عراقجي، في تصريح اوردته وكالة "ارنا" الايرانية الرسمية، للأنباء، إن "زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية حسن روحاني العلنية الى العراق وحفاوة الاستقبال الرسمي له والوفد المرافق أظهر قدرة وعظمة إيران".وأضاف أن "زيارة الرئيس روحاني والاستقبال الرسمي له من المسؤولين العراقيين تأتي في الوقت الذي ومنذ فترة زمنية قام الرئيس الامريكي بدخول العراق ليلا وفي قاعدة عسكرية وحل فيها دون استقبال".واشار الى ان "العراق بلد جار لنا وتربطنا به علاقات شراكة متقاربة"، لافتا الى "الخبر السار الذي اعلنه الرئيس روحاني الى زائري العتبات المقدسة في العراق وهو مجانية التأشيرات بين البلدين".ونوه الى ان "العلاقات بين المحافظات الحدودية الايرانية ودول الجوار تمتاز بأهمية خاصة".انتهى...س ح

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