عاجل .. شرطة الاحتلال الصهيوني تغلق أبواب المسجد الأقصى

2019/03/12 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداغلقت شرطة الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، أبواب المسجد الأقصى.

وأكدث مصادر فلسطينية “اعتداء قوات الاحتلال على المصلين وحراس الأقصى في قبة الصخرة بالضرب”.

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