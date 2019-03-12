اعتقال موظف في التربية بتهمة تزوير كتب رسمية

2019/03/12 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الثلاثاء، اعتقال موظف في وزارة التربية بتهمة تزوير كتب رسمية.

وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “دوريات نجدة بغداد نفذت واجبا مشتركا مع مفارز استخبارات النجدة ومفارز استخبارات وزارة التربية ضمن شارع النضال قرب وزارة التربية تم القبض على موظف في وزارة التربية يقوم بتزوير الكتب الرسمية”.

وأشار الى “تسليم المعتقل مع شخصين طلبوا الشكوى عليه مع المستمسكات المزورة الى المركز الشرطة”.

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