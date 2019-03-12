صحيفة: خطط أمريكية سرية لنقل الإرهابيين عبر العراق

2019/03/12 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت الصحيفة التركية "يني شفق" أن الولايات المتحدة تنفذ خططا سرية جديدة لنقل الإرهابيين من المنطقة عبر العراق بأسماء ووثائق وجوازات سفر مزيفة.وذكرت الصحيفة، أن وكالة المخابرات المركزية أعلنت عدة مناطق من دير الزور كمناطق عسكرية وأغلقتها لدخول السكان المدنيين وخروجهم منها.ويقوم البنتاغون في المناطق التابعة له باستجواب أفراد مختارين.ويتم بعد ذلك نقل المقاتلين إلى نقاط تجمع "داعش" في معسكرات، وبعضهم الآخر إلى معسكرات سرية يتم تحديدها من قبل وكالة المخابرات المركزية.

واضافت أن "ممثلين عن المخابرات الإسرائيلية والفرنسية والبريطانية يزورون تلك المعسكرات السرية.



ويتم فيها إعداد وتوزيع البطاقات الشخصية وجوازات السفر من أجل توفير خروج الإرهابيين عبر العراق".

وأشارت الصحيفة الى أن زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي يعمل تحت إشراف الولايات المتحدة.



ونشرت صورته داخل سيارة أمريكية مدرعة.



كما أكد مسلحو "داعش" الفارين من هجمات "الباغوز" هذه الصور.

الجديدر بالذكر أن الصحيفة لم تحصل على معلومات حول مكان ووقت التقاط هذه الصورة.انتهى/س

المصدر: وكالات

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