البنك المركزي يعلن أسعار المسكوكات والسبائك الذهبية

2019/03/12 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، أسعار المسكوكات والسبائك الذهبية للأسبوع الحالي.

وذكر بيان للبنك تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “سعر مسكوكة 22 غم بلغ 1.253 مليون دينار، وبلغ سعر السبيكة عيار 5 غم 262 الف، وسعر سبيكة 10 غم 515 الف دينار”.

وأضاف، انه “بلغ سبيكة 15 غم سعر 775 الف دينار، وسعر سبيكة 20 غم مليون و42 الف دينار، فيما بلغ سعر سبيكة 25 غم مليون و310 الف دينار”.

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