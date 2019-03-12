البرلمان العراقي يحتفل بأعياد نوروز ويعطل بضعة أيام

2019/03/12 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر برلماني يوم الثلاثاء ان مجلس النواب العراقي سيرفع جلسة بعد غد الخميس الى ما بعد اعياد نوروز.

وابلغ المصدر شفق نيوز، ان جلسات البرلمان ستستمر الى يوم الخميس المصادف 14/3/2019.

واضاف المصدر ان الجلسة سيتم رفعها الخميس الى ما بعد اعياد نوروز.

واستأنف المجلس عمله يوم السبت الماضي بعد العطلة التشريعية الاولى لها والتي استمرت نحو 50 يوما.

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