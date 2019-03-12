البنك المركزي ينضم الى شبكة الاستدامة في مؤسسة التمويل الدولية

2019/03/12 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن البنك المركزي العراقي ،اليوم الثلاثاء،انضمامه الى (شبكة الاستدامة التابعة لمؤسسة التمويل الدولية)، التي تضم في عضويتها العديد من الدول المتقدمة والنامية.

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