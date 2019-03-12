2019/03/12 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشادت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار، الْيَوْمَ الأربعاء، بخطة شبكة الاعلام العراقي المستقبلية, مؤكدة دعمها الكامل للتوجهات التي من شأنها تطوير الخطاب الاعلامي للشبكة لتكون شاملة لجميع العراقيين بتنوع اطيافهم خلال استضافتها رئيس شبكة الاعلام العراقي الاستاذ فضل الله فرج .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الثقافة والاعلام تشيد بخطط رئيس شبكة الاعلام العراقي المستقبلية وتدعم توجهات تطوير الخطاب الإعلامي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الثقافة والاعلام تشيد بخطط رئيس شبكة الاعلام العراقي المستقبلية وتدعم توجهات تطوير الخطاب الإعلامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).