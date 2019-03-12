2019/03/12 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..أكد قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي ،الثلاثاء، إن الجهاد في سبيل الله لا يمكن تعويضه بالمكافآت الدنيوية.وقال آية الله الخامنئي خلال منحه قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، وسام “ذوالفقار” أعلى وسام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية: “إن ما لدينا من أمور – سواء التعبير عن الشكر لغويا أو عمليا، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد الثورة: الجهاد في سبيل الله لا يمكن تعويضه بالمكافآت الدنيوية alansaar.

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