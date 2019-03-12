الغارديان: تصريحات نتنياهو عمياء وتلعب على تغذية الانقسام

2019/03/12 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكدت صحيفة الغارديان البريطانية، أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو بشأن يهودية الدولة، متعصبة وعمياء وتلعب على تغذية الانقسام.وقالت الصحيفة، أن “تصريحات نتنياهو كشفت بوضوح الهدف من قانون هوية الدولة الذي أقر العام الماضي وجعل الفلسطينيين مواطنين من الدرجة الثانية”.وأضافت أن “هذه التصريحات كان ينبغي أن تكون مخزية لو كان […]

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