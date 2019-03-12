ظريف من بغداد يُوجّه دعوة للحوار مع السعودية

2019/03/12 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وجّه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دعوة إلى المملكة العربية السعودية بـ”الحوار”، لافتاً إلى أنّ بلاده لا سبب لديها لافتعال معركة مع أي من دول الجوار بما فيها السعودية.وأضاف في حواره مع الـ”BBC”، الذي تابعه “ناس”، اليوم (12 اذار 2019)، أنّ “بلاده لم تحاول استبعاد السعودية عن الساحة الإقليمية، وأنّ […]

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