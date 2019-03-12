2019/03/12 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن البنك البنك المركزي العراقيين، الثلاثاء، انضمامه الى شبكة الاستدامة في مؤسسة التمويل الدولية.وذكر اعلام البنك، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم (12 اذار 2019)، أنه “انضم الى شبكة الاستدامة في مؤسسة التمويل الدولية، الذي سيحدد على اساسه تبني معايير أداء معنية بالاستدامة البيئية والاجتماعية”.واضاف، البيان ان “إطار الاستدامة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “المركزي العراقي” يعلن انضمامه إلى شبكة الاستدامة الدولية NAS | موقع ناس الرسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“المركزي العراقي” يعلن انضمامه إلى شبكة الاستدامة الدولية) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“المركزي العراقي” يعلن انضمامه إلى شبكة الاستدامة الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).