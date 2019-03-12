مصرف الاتحاد يرعى بطولة غرب أسيا لكرة السلة

2019/03/12 | 15:16

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن مصرف الاتحاد العراقي، انه يرعى حاليا بطولة غرب أسيا لكرة السلة المقامة حاليا في العاصمة بغداد.

وقال المصرف في صفحته على الفيسبوك، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه سيرعى بطولة غرب اسيا لكرة السلة المقامة على قاعة الشعب الرياضية المغلقة في بغداد"، مشيراً الى أن البطولة يشارك فيها اندية من ايران و سوريا و لبنان و العراق.

وانطلقت البطولة في العاشر من الشهر الجاري وتستمر حتى الـ14 منه.

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