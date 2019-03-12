البورصة تعلن ايقاف التداول على مصرف الاستثمار(BIBI)

2019/03/12 | 15:16

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت البورصة ، ايقاف التداول على مصرف الاستثمار(BIBI) خلال جلسة اليوم الثلاثاء وسيتم اطلاق التداول الاحد 2019/3/31 .

وذكر بيان للبورصة تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان " البورصة اوقفت التداول على اسهم مصرف الاستثمار (BIBI) خلال جلست اليوم الثلاثاء وسيتم اطلاق التداول الاحد 2019/3/31 ، وذلك لانعقاد اجتماع الهيئة العامة يوم السبت المقبل 2019/3/30 الساعة العاشرة صباحا في مقر المصرف".

واضاف البيان ، انه خلال الاجتماع سيتم انتخاب مجلس ادارة جديد من (7) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط .

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