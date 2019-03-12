البورصة تعلن اطلاق التداول على اسهم المصرف الدولي الاسلامي

2019/03/12 | 15:16

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الاقتصاد نيوز – بغداد

اعلنت البورصة العراقية، الثلاثاء، اطلاق التداول على اسهم المصرف الدولي الاسلامي، مبينة ان رأس مال المصرف زاد من 100 الى 250 مليار دينار.

وقالت البورصة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم اطلاق التداول على اسهم المصرف الدولي الاسلامي (BINT) في جلسة الثلاثاء 2019/3/12 بعد قرار الهئية العامة المنعقدة في 2019/3/7، وزيادة رأس مال الشركة من (100) مليار إلى (250) مليار دينار حسب المادة (55/أولاً) من قانون الشركات".

واضافت البورصة، أن "السعر التاشيري سيكون (1.000) دينار".

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